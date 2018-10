CARACAS. – El primer Diplomado de Humor en Stand Up Comedy de Hispanoamérica, hecho en Venezuela, comienza el 20 de octubre. Con esta iniciativa, se consolida la alianza que la Escuela de Humor y el CIAP-UCAB trabajan desde hace año y medio, donde los participantes tienen la oportunidad de presentarse en un teatro, ante el público, el día de su graduación.

Desde el 27 de octubre hasta el 16 de diciembre de 2018 se llevará a cabo el Diplomado de Humor en Stand Up Comedy en su segunda edición, que nace de la alianza entre la Escuela de Humor y el CIAP-UCAB. Esta es una iniciativa venezolana, única en su estilo, que busca formar a los participantes en competencias relacionadas con las áreas de expresión creativa a través de la comedia. Su finalidad es profesionalizar y reivindicar la profesión del comediante como transformador de sociedades a través de un arma poderosa, el humor.

El Diplomado de Humor en Stand Up Comedy es pionero en Hispanoamérica, su primera edición fue en 2017, donde se formaron 30 participantes que hoy trabajan en la comedia en Venezuela y los países hacia donde han migrado. Para esta segunda edición, los alumnos se pasearán por 7 módulos que comprenden 104 horas académicas, durante 8 fines de semanas consecutivos.

Con esta formación académica se busca que los participantes puedan identificar la importancia de la historia del Stand Up Comedy, desarrollen habilidades de observación, imitación y expresión, fortalezcan sus capacidades de creación y expresión verbal y corporal, y logren conceptualizar, producir, dirigir y evaluar un show de Stand Up Comedy. Los coordinadores académicos en esta oportunidad serán los comediantes Ale Otero y Rey Vecchionacce, quienes estarán acompañados por los profesores: Jorge Parra (Domingo Mondongo), Verónica Gómez (La Vero Gómez), Willy Mckey, Ricardo Del Bufalo, Rolando Díaz y una clase especial por Emilio Lovera.

El Diplomado de Humor en Stand Up Comedy está recomendado para artistas, locutores, conferencistas, productores, gerentes y personas mayores de 18 años que estén interesados en desarrollar competencias en las áreas de expresión creativa a través del humor. No se requiere experiencia previa, sólo que estén dispuestos a desarrollar la creatividad desde la libertad plena que dan las técnicas del Stand Up Comedy. Este Diplomado cuenta con el aval del CIAP-UCAB, organización que emite certificados con validez internacional.

Los interesados deben enviar un correo a info@laescueladehumor.com para formalizar su postulación. Los seleccionados, verán las clases de manera presencial en la sede de la Escuela de Humor, en Chacao (Caracas), y tendrán la oportunidad de presentarse en Teatrex El Bosque los días 15 y 16 de diciembre para el show Graduados.