MADRID. – Los días animales (OT 2016), segundo lugar en los International Latino Book Awards (2018) categoría Mejor Novela (Drama/Aventura), es una historia femenina sobre el viaje como procedimiento y como ritual de paso, y sobre el riesgo y el miedo como formas de vida. Propone una metáfora de la existencia a través de los quehaceres de la escalada en roca y del desplazamiento entre Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, Katmandú y la India. Es una historia vertiginosa en la que la protagonista no se detiene, no mira atrás, goza cada momento como si fuera el último y deja en el camino la piel de ser necesario.

La relación destructiva entre Julia y su alter-ego Rafael, permiten ahondar íntimamente en la problemática de la violencia de género. Destrucción y autodestrucción, amor y muerte, se anudan en la narración en tanto los amigos de juventud y conocidos volátiles de Julia van y vienen. Tras la muerte de su madre y la desaparición misteriosa de Rafael, Julia lo abandona todo (lo poco que tiene, lo poco que quiere ser) y decide emprender un último viaje para salvar a su contraparte tormentosa, o terminar de autodestruirse. Así, en Los días animales la vida vale lo que vale el momento, y las ansias de riesgo y vértigo no paran, se fortalecen salvajemente, hasta tocar el precipicio.

El escritor español Antonio Muñoz Molina (Jerusalem Prize 2013, Premio Príncipe de Asturias 2013) ha señalado:

Los días animales es la historia de una mujer que busca sus propios límites y que parece encontrar la plenitud en el dolor y el infortunio, pero que acaba encontrando, al final del desarraigo, una paz interior tal vez sólida o tal o tal vez muy frágil: hay cosas que las novelas no nos dicen. Keila Vall cuenta un itinerario a través de medio mundo que es una aventura y una crónica de viajes y una metáfora del descubrimiento: el de las cosas fundamentales que han estado siempre dentro de nosotros pero que hemos debido ir muy lejos para encontrar, reconocer y aceptar.

Keila Vall de la Ville. Autora de la novela Los días animales (OT, 2016, Segundo lugar Best Novel International Latino Book Award 2018); de los libros de cuentos Ana no duerme (Monte Ávila Editores, 2007, Mención de Honor en el Concurso de Autores Inéditos Monte Ávila Editores 2006) y Ana no duerme y otros cuentos (Sudaquia Editores, 2016); y del poemario Viaje legado (Bid&Co, 2016). Antóloga de la compilación continental americana Entre el aliento y el precipicio. Poéticas sobre la belleza/Between the Breath and the Abyss, Poetics on Beauty (Amargord, in press), y co-editora de la Antología venezolana 102 Poetas en Jamming (OT, 2014). Columnista de The Flash en “Viceversa Magazine” (New York), y de Nota al margen en Papel Literario del Diario “El Nacional” (Caracas). Fundadora del movimiento “Jamming Poético” (de Caracas a New York, 2011 al presente). Antropóloga (UCV), Magister en Ciencia Política (USB), Master of Fine Arts en Escritura Creativa (NYU), y Master of Arts en Estudios Hispánicos (Columbia University). Reside en New York.

Lena Yau. Narradora, poeta, periodista e investigadora. Especialista en el vínculo entre literatura e in-gesta. Licenciada en Letras y Master en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello. Asesora literaria de El sabor de la eñe. Glosario de literatura y gastronomía (Instituto Cervantes, 2011). Autora de los poemarios Trae tu espalda para hacer mi mesa (Gravitaciones, 2015) y de Lo que contó la mujer canalla (Kalathos, 2016); de la novela Hormigas en la lengua (Sudaquia, 2015); y del libro de relatos Bienmesabes. Reside en Madrid.