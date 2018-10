MAR DEL PLATA. – “L’italiano e la rete, le reti per l’italiano”, è lo slogan della 18 ° settimana della lingua italiana nel mondo che sarà il filo conduttore di una giornata di eventi culturali in programma questo giovedì 18 presso il museo MAR.

Il Coascit (Comitato di Assistenza Scolastica Italiana) sará il responsabile dell’organizzazione, che insieme alla circoscrizione consolare comprende sia il Distretto Pueyrredon sia quelli vicini.

Il Coascit funziona insieme all’Ufficio Scolastico della rete consolare dell’Argentina, con l’obiettivo di incoraggiare l’interesse della lingua italiana e della cultura, soprattutto puntando sull’aggiornamento della formazione degli insegnanti d’italiano.

Il programma completo della giornata del prossimo 18 ottobre presso il museo MAR è stato presentato dalle autorità locali del Coascit: la Dottssa. Cristina Riva (presidente), il professor Juan Pedro Zampini (tesoriere) e la professoressa Claudia Tramontana (Segretaria).

Ogni anno, durante la Settimana della Lingua viene proposto con anticipo un tema che fa da filo conduttore per le diverse espressioni culturali in ogni regione del pianeta, orientate nelle diffusione della lingua italiana. “Dal 2013 – hanno affermato – questo gira intorno a settori e industrie culturali, sottolineando il legame tra lingua e creatività.”

Quest’anno, per la 18° edizione, l’argomento “L’italiano e la rete, le reti per l’italiano” approfondirà i collegamenti e le influenze esistenti tra la lingua italiana, il mondo di internet, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, includendo le piattaforme dei social.

L’Accademia della Crusca, istituzione italiana equivalente alla Reale Accademia Spagnola, realizzerà un libro sull’argomento sotto la direzione di due rinomati studiosi come Giuseppe Patota e Fabio Rossi.

Il programma del giorno 18 inizierà alle 10 del mattino con la cerimonia di apertura per continuare fino alle 18.00 circa. L’evento è aperto al pubblico e conterà con la partecipazione dei professori e alunni delle cinque scuole della città dove si insegna l’italiano con l’approvazione e certificazione del Coascit. Quest’ultimi sono: il Leonardo Da Vinci, Inmaculada Concepción, Sagrada Familia, San Antonio, Instituto Sarmiento. Anche la Dante Alighieri di Mar del Plata offrirà un proprio contributo.

Ogni istituzione porterà manifesti da esporre negli spazi del Museo.

L’entrata al MAR sarà gratuita, ma si richiederà agli assistenti di donare alimenti non deperibili da destinare a “La notte della Carità” un programma di aiuto per i senzatetto.

Programma della “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo”:

Tema: “L’italiano e la rete, le reti per l´italiano”.

Il 18 ottobre dalle 10 presso il Museo MAR (avenida Félix U. Camet y López de Gomara), organizzato dal COASCIT Mar del Plata.

10.00: Atto di apertura

10.45 alle 11.15: “La validitá della comunicazione audiovisiva”, con il professore Miguel Conforte, docente e ricercatore audiovisivo.

Durante gli intervalli verranno proiettati video realizzati dagli alunni delle scuole di Mar del Plata connesse con il Coascit. Verranno inoltre esposti lavori grafici degli studenti presso gli spazi di accoglienza del museo.

14.00 alle 14.30: “L’italiano praticamente”, con Angela Gómez, professoressa di Lingua e Cultura Italiana del Laboratorio di Lingue delle Facoltà Umanistiche dell’Università di Mar del Plata, responsabile degli esami d’italiano e didattica dell’Università degli studi di Perugia e rappresentante di “viaggi-studio” della scuola Edulingua, San Severino Marche.

15.00 alle 15.30: “Rete e immigrazione: un duetto con futuro”, con Bettina Favero, dottoressa di storia, ricercatrice del Conicet e docente del Dipartimento di storia delle facoltà umanistiche dell’Università Nazionale di Mar del Plata.

16 alle 16.30: “L’ italiano: lingua di cultura” con Arturo Alvarez Hernández, professore universitario della cattedra di Latino delle Facoltà umanistiche dell’Università Nazionale di Mar del Plata, stagista del MAE (Ministero degli Affari Esteri), master in Letteratura Latina presso l’Università di Bari, Italia.

17.00: Consegna dei diplomi degli esami di certificazione 2017

17.30: Presentazione della cantante di opera Isabel Lacabana

Conversazioni sull’italiano nel Laboratorio di Lingue.

Come parte delle attività in città per la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che si terranno dal 15 al 21 di questo mese, il laboratorio di lingue dell’Università nazionale di Mar del Plata offrirà il prossimo venerdì alle 18.30 una conferenza su “La rete nelle aule”.

Si svolgerà presso la nuova sede del laboratorio, al 13° piano dell’edificio del Banco Provincia, nel boulevard San Martín 2583. E sarà tenuto dalla professoressa Angela Gomez, della sezione di italiano del Laboratorio e come invitato il docente Antonio Marsiglio, sottosegretario di informatica della Facoltà di ingegneria dell’Unversità di Mar del Plata.

Sarà una breve presentazione sulla rete ed il suo uso nell’attualità.

“L’uso delle applicazioni informatiche nelle lezioni di lingua – affermano gli espositori – non serve solo al fine di rendere le classi più divertenti e per mantenere l’interesse degli studenti, ma anche per rivedere gli argomenti o per presentare questioni specifiche da un’altra prospettiva”.

(di Angelo Di Lorenzo)