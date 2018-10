(ANSA) – CASERTA, 15 OTT – Circa trecento carabinieri sono impegnati dall’alba in una vasta operazione antidroga in tutta la Campania. In azione i militari del Comando provinciale di Caserta che stanno eseguendo oltre cinquanta provvedimenti cautelari – emessi dal gip del Tribunale di Napoli su proposta della Dda – nei confronti di più gruppi criminali responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di droga. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà stamane a Caserta nella sede del Comando Provinciale dei carabinieri.