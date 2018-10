(ANSA) – ROMA, 15 OTT – “Finalmente il 22 ottobre si procederà alla nuova assemblea elettiva della Federcalcio: a Gravina auguro buon lavoro sotto ogni punto di vista. È assolutamente fondamentale che, se non proprio di tutti, possa essere il presidente di tanti, tantissimi. Ci sono le premesse e i presupposti”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto stamane a Radio 24 alla trasmissione ’24Mattino’ condotta da Maria Latella e Oscar Giannino. In vista delle prossime elezioni federali, in cui Gabriele Gravina figura come candidato unico, è “indispensabile”che nella nuova governance “si instauri – specifica il numero uno del Comitato olimpico nazionale – un rapporto con la Lega di A. Così come la Lega non si deve isolare perché altrimenti non si va da nessuna parte. È evidente che gli interessi sono assolutamente contrapposti ma si deve lavorare insieme e non pensare a difendere gli interessi della propria singola componente”.