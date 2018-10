(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Fabio Capello promuove Mancini. La nazionale vista ieri sera contro la Polonia è “piaciuta molto” a don Fabio. “Ha fatto una buona partita -ha detto il tecnico a Radio anch’io sport- si era già visto qualcosa di buono in quella recedente, gli azzurri non si sono sentiti sotto esame e si sono espressi nel migliore dei modi. Il centrocampo ha dato vigore e equilibrio a tutta la squadra, forse in area siamo un pelo mancati, potevamo cercare un affondo in più”. Per Capello “le scelte di Mancini hanno dato i frutti sperati”. Il mancato impiego di Immobile ? “il ct conosce i suoi giocatori e cerca di fare la partita in base a quel che ha. Ieri ha ritenuto di non impiegare Immobile, ma io non discuterei questa scelta. Immobile è uno che può giocare anche dall’inizio, ma ieri sera la scelta di Mancini è stata vincente”.