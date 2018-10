(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Il Napoli “credo possa fare cose importanti in campionato e in Champions”. Questo il parere di Fabio Capello che, ai microfoni di Radio anch’io sport, elogia il nuovo tecnico del club partenopeo Carlo Ancelotti. “Va dato merito a Ancelotti di aver rivoluzionato la testa dei giocatori del Napoli, perchè ormai sapevano fare solo un compito e lui ha dato un altro modo di giocare, ha dato dimostrazione di forza e convinzione, quasi di superbia verso le sue avversarie”. Capello poi, rispondendo alla domanda di un ascoltatore, ha detto che non è mai andato sulla panchina del Napoli per il semplice motivo che “il Napoli non mi ha mai chiamato. O ero via io, o c’erano altri motivi. Nella mia carriera non sono mai stato interpellato dal Napoli”.