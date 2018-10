(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Tensioni sul decreto legge fisco. Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, diserta il vertice in corso a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri che si deve tenere in giornata per approvare il provvedimento che contiene tra l’altro la pace fiscale. Il vicepremier è nella sede del governo ma ha deciso di non partecipare alla riunione.