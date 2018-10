(ANSA) – CAGLIARI, 15 OTT – Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà in Sardegna entro il 15 novembre. Lo ha dichiarato il commissario per la Lega nell’Isola, il deputato Eugenio Zoffili, al termine del tavolo della coalizione di centrodestra che si è tenuto oggi a Cagliari, in vista delle regionali del 24 febbraio 2019. “Salvini verrà per ascoltare i cittadini sardi e incontrare i rappresentanti del tavolo regionale”, ha precisato il parlamentare. Come da accordi stretti a livello nazionale, sarà la Lega a scegliere il candidato governatore per la Sardegna. In pole position c’è già un nome, quello del senatore Lega Psd’Az e leader del Partito Sardo d’Azione, Christian Solinas.