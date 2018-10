(ANSA) – ROMA, 15 OTT -“Dopo giorni di tensioni e una mattinata particolarmente convulsa, un nuovo vertice è in programma a Palazzo Chigi alle 15.30: al tavolo con il premier Giuseppe Conte dovrebbero sedere i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria, per trovare l’intesa politica in vista del varo in Cdm del decreto fiscale. Al momento una soluzione di sintesi non sarebbe ancora stata trovata.