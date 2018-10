(ANSA) – ROMA, 15 OTT – “È emozionate salire qui al Quirinale, incontrare il presidente della Repubblica. Questa giornata è più emozionate di ieri sera. Quella era una partita di calcio, si può perdere, si può vincere però occasioni come questa non capitano spesso”. Così il ct dell’Italia, Roberto Mancini, all’ingresso al Quirinale. All’indomani del successo in Uefa Nations League a Chorzow con la Polonia, la squadra azzurra sarà ricevuta a breve dal presidente Sergio Mattarella nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Figc.