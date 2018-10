(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Le milizie Houthi hanno armato e addestrato militarmente più di 23mila bambini, di cui 2.500 solo nel 2018, per combattere in Yemen. Lo riporta Al Arabiya. Più di quattro milioni e mezzo di bambini non vanno a scuola in Yemen, 2.375 scuole sono state distrutte e 1.500 vengono usate con altre finalità.