(ANSA) – RIMINI, 15 OTT – Una coppia di amanti, lui 39 anni, lei 52, italiani residenti a Rimini, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver fatto sesso ieri mattina in pieno giorno a Rimini, sulla battigia, tra la gente che passeggiava. I due, che sono stati anche filmati coi cellulari da molti passanti, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. La squadra volanti della Questura di Rimini è intervenuta a causa della numerose telefonate al 112 che segnalavano la presenza della coppia in riva al mare che faceva sesso durante il passeggio domenicale e alla presenza di famiglie con bambini. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito individuato la coppia distesa sulla sabbia, a circa venti metri di distanza dall’acqua, in atteggiamenti molto intimi. Dopo averli invitati a rivestirsi, i poliziotti hanno indicato ai due amanti la presenza di curiosi che stavano riprendendo le loro effusioni con il telefono cellulare.(ANSA).