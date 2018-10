(ANSA) – ROMA, 15 OTT – “Un grazie alle azzurre della pallavolo, stanno conducendo uno strepitoso mondiale”. Nel corso della festa per i 120 anni della Figc al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella omaggia le azzurre della pallavolo in semifinale ai Mondiali dopo aver battuto le padrone di casa del Giappone. ”A loro il nostro augurio e sostegno nelle ultime partite a loro fa il grazie per quello che avete fatto”.