(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Un perfetto matrimonio tra lo sport e il gusto. E’ lo scenario atteso per il weekend del 26-28 ottobre a Gubbio che accoglierà gli amanti del ciclismo e del tartufo bianco per una singolare manifestazione a tema organizzata dal Park Hotel Ai Cappuccini. Per l’occasione la splendida città umbra diventerà il baricentro di un inedito itinerario per gli appassionati del pedale, e loro familiari al seguito, finalizzato per la prima volta alla degustazione del tartufo bianco, un’eccellenza esclusiva della regione Umbria. Tradizionale protagonista di eventi legati al bon vivre e allo sport all’aria aperta, il Park Hotel Ai Cappuccini propone ai partecipanti del classico ‘bike tour’ un programma che comprende a scelta: competizione, degustazioni, lezioni di cucina, visite guidate. Gli amanti della bici on-air saranno ancora guidati da Emiliano Cantagallo, l’ideatore del format ‘pendenze pericolose’, mentre per il gruppo dei più ardimentosi è prevista una cronoscalata con premio in palio.