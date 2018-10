(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Matteo Renzi presenta la Leopolda con la e-news e promette un deciso ritorno alle origini annunciando che sarà dato ampio spazio agli interventi del popolo avendo “scelto di ridurre al minimo i discorsi dei presunti Big: cinque minuti e torna il Gong per chi la fa troppa lunga”. Ricordando il titolo della kermesse – “Ritorno al Futuro” – l’ex premier spiega la scelta sottolineandone il perché: “ne abbiamo bisogno noi ma ne ha bisogno soprattutto l’Italia”. E ne traccia gli appuntamenti principali dai quali – categoricamente – è escluso ogni accenno al congresso del Pd, perchè “la Leopolda – spiega – non è un appuntamento del Pd”. Dal venerdì sera – con gli interventi di Padoan e degli Under 30 – alla chiusura di domenica – con il suo intervento “poco prima di pranzo così da terminare per le 13-13.30”, il programma annunciato da Renzi prevede anche i contributi, tra gli altri, del medico Roberto Burioni, “Federica Angeli la giornalista che combatte la mafia a Ostia