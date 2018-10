El diputado José Guerra, aseguró que el presupuesto nacional, su aprobación y la ley de endeudamiento es una atribución exclusiva de de la Asamblea Nacional, según la constitución de Venezuela.

Guerra expresó que presentar la ley de presupuesto correspondiente a 2019 y la ley de endeudamiento ante la Asamblea Nacional Constituyente, carece de legalidad.

Indicó que esto es un problema para el propio gobierno, porque al final ejecuta el gasto en bolívares en Venezuela, pero no puede colocar ningún instrumento de deuda externa, en ningún tipo de moneda en el exterior, porque los organismos no van a reconocer un endeudamiento que no haya sido aprobado por el poder legislativo