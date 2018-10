CARACAS. – Al via l’appuntamento più importante dedicato alla promozione della lingua italiana all’estero che si celebra fino al 21 ottobre: la XVIII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme all’Accademia della Crusca, alla Società Dante Alighieri e con il sostegno della Confederazione elvetica, il cui tema di quest’anno è: “L’italiano e la rete, le reti per l’italiano”.

Vengono analizzati i due aspetti delle “reti”: da un lato si analizza la “rete” come internet e social media, in cui la nostra lingua sperimenta trasformazioni fisiologiche e che sono strumento per una sua ulteriore diffusione. Dall’altro si passano in rassegna e si valorizzano le “reti fisiche”, che lavorano quotidianamente per la diffusione dell’italiano nel mondo: i giornali italiani e le scuole italiane nel mondo, gli Istituti di Cultura, le università, i Comitati della Società Dante Alighieri, le associazioni dei nostri connazionali all’estero.

Non va dimenticata anche la rete di chi, non italiano di nascita, ha fatto dell’italiano la propria lingua lavorativa, utilizzandolo per scrivere o per insegnare, e che, attraverso il proprio lavoro, promuove il nostro Paese e la nostra cultura.

Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura hanno in cantiere una serie di iniziative per tutti gli amanti della nostra lingua, che sono visibili nel Portale della Lingua Italiana (www.linguaitaliana.esteri.it). Anche quest’anno si prevede che vengano superati i mille eventi, che toccheranno tipologie e ambiti diversi.

Il 22 ottobre a Roma si terrà poi la terza edizione degli “Stati Generali della Lingua italiana nel mondo” per fare il punto sullo stato di avanzamento dei programmi a sostegno dell’insegnamento dell’italiano e sulle strategie per un ulteriore rafforzamento. Gli Stati Generali saranno aperti dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e dal ministro per l’Istruzione Marco Bussetti. Vi parteciperanno, tra gli altri, i Presidenti della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi e dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini, il Presidente della Rai Marcello Foa e studiosi come Stefano Bartezzaghi. Le conclusioni saranno affidate al Sottosegretario Guglielmo Picchi.