(ANSA) – SIVIGLIA, 15 OTT – Brutto Ko casalingo della Spagna nella partita di Nations League giocata questa sera nello stadio Benito Villamarin di Siviglia. Penalizzata dalla mancanza di cattiveria agonistica generale e dalle distrazioni difensive di Nacho, Jonny e Marcos Alonso, la squadra di casa ha chiuso sullo 0-3 il primo tempo, per le reti di Sterling, Rashford e ancora Sterling. Nella ripresa, dopo gli Olè di scherno dei tanti tifosi inglesi, gli spagnoli si sono parzialmente svegliati andando a segno con il subentrato Paco Alcacer e, al 97′, con Sergio Ramos, per il 2-3 finale. Fischiato ‘God Save the Queen’ dal pubblico di Siviglia.