ROMA. – Continua in Italia l’espansione dell’e-Commerce, anche se ancora non eguaglia le prestazioni di altri mercati. Nel nostro paese il valore della domanda supera i 27,4 miliardi di euro, con un balzo del 16% sul 2017. In un contesto in cui il valore degli acquisti online nel mondo supererà i 2.500 miliardi di euro nel 2018. A farne le spese i negozi al dettaglio. Con il caso clamoroso negli Stati Uniti di Sears, l’ex colosso dei grandi magazzini, che ha chiesto la bancarotta sotto il peso di giganti come Amazon e eBay.

A fotografare la situazione nel nostro Paese è il rapporto 2018 promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm. Spiega che la crescita in valore assoluto è pari a 3,8 miliardi, la più alta di sempre. Il mercato legato ai prodotti cresce del 25% e raggiunge il 56% del commercio elettronico totale e i 15 miliardi di euro. Merito del settore informatica (4,6 miliardi, +18%), abbigliamento (2,9 miliardi, +20%), arredamento (1,4 miliardi, +53%).

E aumenta in maniera consistente anche la spesa quotidiana nel settore cibo (1,1 miliardi, +34%). I prodotti hanno complessivamente generato 230 milioni di ordini, con uno scontrino medio di circa 70 euro. I servizi, invece, valgono 12 miliardi (+6%) e hanno generato complessivamente 50 milioni di ordini negli ultimi 12 mesi, con uno scontrino medio di circa 230 euro.

Il turismo si conferma primo (9,8 miliardi di euro, +6%). Il tasso di penetrazione degli acquisti online sul totale degli acquisti al dettaglio raggiunge il 6,5%. In crescita del 40% anche gli acquisti da smartphone: superano gli 8,4 miliardi di euro e costituiscono il 31% dell’e-Commerce totale (era il 25% nel 2017). Il computer, pur restando il dispositivo preferito per fare shopping online, passa dal 67% del 2017 al 62% nel 2018.

“L’online rappresenta un tassello fondamentale per creare valore nell’economia italiana, generando opportunità per le imprese che si mettono in gioco. Vediamo costantemente crescere il numero di venditori con fatturati milionari: +15% rispetto a soli due anni fa”, osserva Susana Voces, General Manager di eBay in Italia e Spagna.

Mentre per Giacomo Trovato, Director Consumer Electronics di Amazon.it e Amazon.es, il futuro è rappresentato dallo sviluppo “dell’intelligenza artificiale sia per grandi progetti al servizio dei clienti come l’arrivo di Alexa in Italia, sia per supportare la nostra operatività quotidiana”.

A livello più generale, nel 2018 il valore degli acquisti online a livello mondiale dovrebbe superare i 2.500 miliardi di euro. La Cina si conferma il primo mercato, con oltre 1.000 miliardi di euro (+19% rispetto al 2017) e un tasso di penetrazione dell’online sul totale al dettaglio pari al 18%. Seguono gli Stati Uniti con 620 miliardi di euro (+12%) e 17% di penetrazione e l’Europa con 600 miliardi di euro (+12%) e 10% di penetrazione.

(di Titti Santamato/ANSA)