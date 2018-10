ROMA. – Finora quest’anno sono stati registrati in Paraguay 13.180 casi di violenza contro le donne, cifra che segnala il rischio di superare il numero di casi registrati nel 2017, quando in totale furono 13.491. Lo riferisce il portale d’informazione paraguaiano Ultima Hora. Per quanto riguarda Asunción, nell’anno ci sono stati in totale finora 1.437 casi.

“Le cause della violenza contro le donne sono gli stereotipi della cultura patriarcale e androcentrista trasmessa durante l’infanzia, in cui vengono assegnati ruoli esclusivi a donne e uomini, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione”, ha spiegato la procuratrice Liliana Zayas, dell’Unità specializzata per la lotta alla violenza familiare.

La rappresentante della procura paraguaiana ha affermato che nella società del Paese gli uomini sono considerati superiori e le donne sono inferiori. Inoltre, viene tollerata e minimizzata la violenza contro le donne, essendo loro le principali vittime. La presidente del distretto giudiziario del dipartimento paraguaiano Central, Maria Teresa Gonzalez de Daniel, aveva rivelato che il Central è in cima alla lista nera delle denunce per casi di violenza contro le donne: un totale di 9.134 casi sono stati registrati tra settembre 2017 e settembre 2018.

“I numeri stanno aumentando e crediamo che questo possa essere dovuto a diversi fattori. Forse a causa dell’aumento della violenza di genere o forse perché le persone sono più incoraggiate a denunciare e avere più sostegno legale”, ha detto la giudice Gonzalez de Daniel. Il governo del Paraguay lancerà il progetto “Ciudad Mujer Móvil”, che offrirà servizi rivolti alle donne attraverso 16 istituzioni.

Tra le altre iniziative, ci saranno attività di orientamento sui diritti e assistenza delle donne vittime di violenza. Inoltre, nell’ambito del progetto saranno sviluppati workshop sull’autostima, sull’emancipazione economica, sociale e politica, sulla salute globale delle donne, sullo sviluppo delle capacità lavorative. Il progetto sarà sviluppato nei 17 dipartimenti del paese.