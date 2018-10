ROMA. – Stretta del Guatemala sui flussi migratori provenienti dall’Honduras e diretti verso altri paesi: in un comunicato ufficiale, il governo guatemalteco ha stabilito che gli esuli di passaggio debbano comunque rispettare le leggi sull’immigrazione locale, senza “alterare l’ordine e la sicurezza nazionali”.

Nel fine settimana una carovana formata da duemila honduregni si è riversata nella città di Ocotepeque, in Honduras, per passare il confine con il Guatemala. Secondo le autorità guatemalteche, molte di quelle persone starebbero cercando di entrare illegalmente in Usa e Messico.