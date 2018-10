CARACAS. – In onda oggi la settima puntata di “L’Italia con Voi” il nuovo programma ideato e prodotto da Rai Italia per gli italiani nel mondo, che raccoglie e arricchisce l’eredità di “Community-L’altra Italia”.

Padrona di casa è Monica Marangoni, affiancata in studio da Stefano Palatresi al pianoforte e da Gianni Ippoliti nelle vesti di Dante Alighieri.

Il primo incontro è con Carlo Fuortes, il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma che ci fa fare un viaggio nella lirica, ricordando anche i prossimi appuntamenti del Teatro dell’Opera di Roma nel mondo. Poi, con il Segretario Generale di Assocamerestero, Gaetano Fausto Esposito, si parla della prossima 27° Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero che si terrà a Verona, dal 10 al 13 novembre.

Piero Conforti, economista senior del Dipartimento Sviluppo Economico e Sociale della FAO, parla della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, un’iniziativa voluta dalla FAO per sensibilizzare l’opinione pubblica, con l’obiettivo di raggiungere “Fame Zero” nel mondo.

Monica Bormetti, ideatrice del sito Smart Break, psicologa ed esperta di digital detox, presenta un Aperitivo senza cellulare, iniziativa nata a Milano da un’idea sua, mentre Sonia Montegiove, autrice del libro “#gnomeide. Salvate le mamme e i papà”, parla dell’educazione digitale dei ragazzi e delle differenze tra giovani e adulti nell’uso dei telefonini.

In questa puntata, per “EraOra. Il lato C della Musica”, Maria Cristina Zoppa intervista Edoardo Bennato, un artista dalla carriera straordinaria. E poi, Antonio Di Bella, direttore di Rainews24, con il secondo appuntamento della sua rubrica “Di Bella nel mondo”.

Per “I had a dream”, Donatella Scipioni incontra Andrea Buccellati, testimone di un passaggio generazionale nella tradizione orafa milanese.

Telecamere a Edmonton, in Canada, per le “Storie dal mondo”, dove Andrea Pinna, sardo, fa l’operaio, ma la sua vera passione rimane la musica lirica. Poi a Melbourne, per incontrare Ilaria Paiella, ristoratrice romana che ha portato nella capitale australiana le delizie della cucina italiana.

