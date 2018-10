CARACAS – L’ Angostura Fútbol Club, formazione che milita nella Segunda División del calcio venezuelano, é stata derubata quando stavano rientrando dalla trasferta di Caracas dove hanno affrontato il Petare FC.

Nella notte tra domenica e lunedì il pullman che trasportava la formazione gialloblú é stato bloccato da un gruppo di delinquenti che avevano piazzato una barricata nei pressi del casello di Los Potocos, nello stato Anzoátegui.

In quel momento del viaggio, la formazione dello stato Bolívar era senza scorta, pochi chilometri prima erano stati lasciati dal gruppo di poliziotti ed attendevano l’arrivo della staffetta di sicurezza. I malviventi hanno approfittato di quel momento per passare all’azione derubando la squadra e portando via di tutto: dai cellulari ai documenti personali senza dimenticare gli accessori sportivi. Hanno letteralmente lasciato i giocatori quasi nudi.

A i calciatori colombiani Norman Cabrera, Deiver Parra e Teobaldo Torres, che fanno parte della rosa dell’Angostura, sono stati sottratti anche i passaporti.

Ma questa non é la prima volta che le squadre di calcio venezuelane sono vittime dei furfanti. Nel mese d’agosto l’autobus che trasportava il Carabobo, della Primera División, era stato colpito da alcune pietre nel loro percorso sull’autostrada. Un modus operandi per costringerli a fermare per poi derubarli. Fortunatamente in quell’occasione i mascalzoni non hanno avuto la meglio.

Stando a quanto riferito dalla società granata la squadra ha intrapreso il viaggio senza la carovana della polizia che doveva scortarli per evitare questi inconvenienti.

Pochi giorni fa, l’autobus dove viaggiava il Libertador FC, della Segunda División, è stato colpito da colpi di pistola mentre ritornava a Caracas dopo una trasferta.

Nel 2016, un blitz armato ha bloccato sull’autostrada José Antonio Páez l’autobus su cui viaggiava il Llaneros. Per fermare il mezzo di trasporto su cui viaggiava la squadra di calcio n quell’occasione i malviventi usarono i cosidetti ‘miguelitos’ (una sorta di chiodi) per bucare le ruote del pullman per poi fare irruzione. Allora i criminali si sono impossessati dagli accessori sportivi e tecnologici dei calciatori e dello staff che viaggiava con loro. Sempre nel 2016 in poche settimane furono vittime dei malviventi il Trujillanos e Carabobo.

Speriamo che a futuro le squadre di calcio venezuelane riempiano le pagine dei giornali per le loro gesta sportive e non per fatti di cronaca.

(di Fioravante De Simone)