(ANSA) – ROMA, 16 OTT – “Il Consiglio europeo arriva in un momento in cui i cittadini attendono dall’Ue risposte concrete. Le elezioni europee porteranno a una nuova Commissione: dovremo lavorare per una gestione condivisa flussi migratori”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato, in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre.