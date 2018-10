(ANSA) – ANCONA, 16 OTT – E’ finito agli arresti domiciliari in base alle norme per l’omicidio stradale il 45enne italiano che al volante dalla sua Mini Cooper ha investito e ucciso a Falconara Marittima (Ancona) l’ex pizzaiolo falconarese Enrico Orlandini che stava attraversando la strada con la moglie in via Flaminia. Gli agenti della polizia stradale di Ancona distaccamento di Fabriano hanno infatti sottoposto il conducente ad alcoltest da cui è risultato che si era messo alla guida in stato di ebbrezza, avendo assunto bevande alcoliche ben oltre il limite consentito. Circostanze che hanno fatto scattare l’arresto: l’autorità Giudiziaria ha disposto per il 45enne i domiciliari presso la sua abitazione e l’auto è stata sequestrata e sono in corso ulteriori approfondimenti.