(ANSA) – GENOVA, 16 OTT – Nuova giornata di interrogatori, in procura a Genova, nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Sono iniziati questa mattina, davanti ai magistrati, gli interrogatori di Assunta Luisa Perrotti, capo dipartimento del ministero delle Infrastrutture, e di Fabio Brancaleone, ingegnere della Edingegneria, società che fece uno studio per Autostrade nel 2017. I due vengono sentiti come persone informate sui fatti.(ANSA).