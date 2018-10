(ANSA) – ROMA, 16 OTT – “Abbiamo il nostro primo match ball nella gara di casa della Honda, che è molto importante per la nostra fabbrica”. Marc Marquez prenota il trionfo a Motegi dove vincendo può laurearsi campione del mondo della MotoGp per la quinta volta in carriera. “Cercheremo naturalmente di ottenere il miglior risultato di fronte agli uomini della Honda e ai tifosi di casa, ma Motegi è una pista di stop-and-go dove la forte accelerazione è un fattore chiave, quindi dovremo lavorare sodo e migliorare un po’ in quella zona se vogliamo lottare con la Ducati”. “Altrimenti – aggiunge il pilota spagnolo della Honda – cercheremo di rimanere concentrati e calmi e gestire la situazione nel miglior modo possibile. In definitiva l’importante è raggiungere ad un certo punto il nostro obiettivo, prima o poi”.