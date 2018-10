(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Esistono “gli strumenti adeguati” per “lo sradicamento della fame dal nostro mondo”: lo sottolinea il Papa nel Messaggio alla Fao per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. E tuttavia, denuncia, “come in altre grandi problematiche che colpiscono l’umanità, spesso ci imbattiamo in enormi ostacoli nella soluzione dei problemi, con barriere ineluttabili frutto di indecisioni o ritardi, con la mancanza di determinazione dei responsabili politici, tante volte immersi solo negli interessi elettorali o intrappolati da opinioni distorte, perentorie o riduttive. Manca realmente la volontà politica”.