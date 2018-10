(ANSA) – ROMA, 16 OTT – “Vorremmo trovare, in chi governa, quell’alto senso di responsabilità che impone la guida di una grande Capitale”. Unindustria, l’associazione degli industriali delle 5 province del Lazio, una “città ferma”. All’assemblea annuale il presidente Filippo Tortoriello avverte: “Quel vento che doveva cambiare Roma non si percepisce”, “abbiamo riconosciuto alla Sindaca la difficoltà della situazione in cui iniziava il suo mandato”, ma “quest’attesa sembra essere vana e lo status quo ci preoccupa”. “Manca la visione”.