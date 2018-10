(ANSA) – MILANO, 16 OTT – Infortunio per il centrocampista dell’Inter Matias Vecino, a pochi giorni dal derby contro il Milan. Il giocatore non ha partecipato all’amichevole dell’Uruguay contro il Giappone a Saitama per un “problema alla coscia destra”, come scritto dall’account della nazionale urugaiana su Twitter. Il fastidio muscolare sarà valutato nelle prossime ore anche dai medici dell’Inter: il tecnico Luciano Spalletti spera di poterlo avere a disposizione per la sfida contro i rossoneri di domenica.