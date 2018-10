(ANSA) – ROMA, 16 OTT – L’Italia affronterà la Cina in una delle semifinali del Mondiale femminile di pallavolo. L’altra vedrà di fronte Serbia e Olanda. La squadra asiatica, oro olimpico 2016 a Rio de Janeiro, ha battuto le olandesi per 3-1 (23-25, 25-13, 25-18, 25-17) e vinto così il proprio girone, mentre l’Italia, battuta in precedenza dalla Serbia, è seconda classificata del suo gruppo. Dopo aver perso il primo set, le cinesi hanno dominato l’incontro, trascinate dai 19 punti della Zhu.