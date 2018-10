(ANSA) – LODI, 16 OTT – All’ora di pranzo in piazza Broletto a Lodi dove è in corso il presidio contro il regolamento comunale che ha escluso dalle agevolazioni per la mensa circa 200 bambini stranieri è scattato il ‘Panino dell’ironia’. In mattinata gli organizzatori avevano invitato ad acquistare dei panini nelle panetterie vicine per poi donarli e adesso i manifestanti li stanno mangiando. Un modo per ricordare che nelle ultime settimane molti bambini hanno dovuto arrivare in mensa con un panino portato da casa invece di poter usufruire del pranzo preparato sul posto. Anche con questa iniziativa, ‘Uguali doveri’ vuole sottolineare come l’intera vicenda per la quale si è in piazza appaia loro inaccettabile.