(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Angelica e le altre, ovvero un progetto di promozione per la lotta contro la violenza sulle donne che non ‘parla’ solo all’universo femminile ma anche a tutti gli uomini che sentono il problema della violenza sulle donne, come preponderante. In questo senso, viene sostenuto anche dai rugbisti azzurri Mattia Bellini e Carlo Canna. “Sentir parlare ancora nel 2018 di violenza sulle donne è qualcosa di incredibilmente assurdo – le parole dei due atleti -. Noi come sportivi e come uomini sappiamo che il rispetto della donna è uno degli aspetti fondamentali della vita e del vivere civile”. “Apprezziamo l’iniziativa Angelicaelealtre e speriamo che possa dare un aiuto a tutte le donne, affinché possano affrontare e superare ogni difficoltà”, dicono ancora Bellini e Canna, Giovani uomini come i rugbisti Mattia Bellini e Carlo Canna, giocatori delle Zebre nel Pro14 e tra i migliori giocatori emergenti della Nazionale ma soprattutto uomini che stanno dalla parte delle donne.