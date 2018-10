(ANSA) – BRUXELLES, 16 OTT – “I report che ho ricevuto da Barnier non mi danno terreno per l’ottimismo prima di domani, l’unica fonte di fiducia è la buona volontà e la determinazione di entrambe le parti, ma per un avanzamento ci servono nuovi fatti”: lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine del summit tripartito con le parti sociali. Tusk ha anche detto che domani chiederà alla premier May di presentare eventuali nuove proposte.