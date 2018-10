CARACAS – La Vinotinto torna in campo, oggi nello stadio Olímpico Luis Companys di Barcellona, dove sfiderà gli Emirati Arabi Uniti. Questa gara servirá come preparazione per la Coppa America Brasile 2019 e le qualificazioni per il mondiale Qatar 2022.

La nazionale allenata da Rafael Dudamel dovrà riscattare la pesante sconfitta (4-2) subita venerdì contro la Euskal Selekzioa (la selezione vasca). In quella gara hanno lasciato il segno due calciatori che hanno solcato i campi italiani Aristóteles Romero (del Crotone) ed Andrés Ponce (ex Sampdoria, attualmente in forza al FK Anzhí Majachkalá della Premier League russa).

Per la gara di oggi, Dudamel non avrà a disposizione il bomber Josef Martínez. L’ex Torino é dovuto rientrare negli Stati Uniti a causa degli impegni con la sua squadra l’Atlanta United, della Major League Soccer.

Attualmente nel ranking Fifa, la nazionale venezuelana é al 32esimo posto con 1476 punti.

Dal canto suo, gli Emirati Arabi Uniti sono una selezione che sempre arriva fino alla fase decisiva nelle qualificazioni asiatiche verso i mondiali. Ma l’unica presenza risale all’edizione che si é disputata in Italia nel 1990.

Nelle qualificazioni verso Russia 2018, gli Eyal Zayed (Figli di Zayed) hanno chiuso al quarto posto nel gruppo B delle qualificazioni asiatiche. Davanti a loro sono arrivati Arabia Saudita, Giappone ed Australia.

Per centrare la qualificazione alla kermesse iridata del 2022 gli Emirati Arabi Uniti hanno chiamato l’italiano Alberto Zaccheroni che in passato ha allenato il Giappone ed ha vinto una Coppa Asiatica con i samurai azzurri.

Il gioiellino dei Figli di Zayed (nome con cui é nota la nazionale asiatica) é Omar Abdulrahman che secondo gli esperti in materia é il “Messi Arabo”. Dicono che ha talento da vendere. Nella gara disputata venerdí contro l’Honduras ha lasciato il segno. Attualmente gioca con l’Al Hilal, squadra dell’Arabia Saudita, ma si dice che prossimamente potrebbe mostrare il suo talento nel continente europeo.

Non ci sono confronti ufficiali tra Venezuela ed Emirati Arabi Uniti, ma tra Zaccheroni e la Vinotinto si: il 2 febbraio del 2010 l’ex allenatore di Milan ed Inter era sulla panchina del Giappone e pareggiò 0-0 con il Venezuela che allora era allenato da Farías.

Un po’ di storia della nazionale degli Emirati Arabi Uniti.

Nel suo palmarés ci sono due vittorie nella Coppa del Golfo (2007, 2013), torneo in cui vanta anche quattro secondi posti e tre terzi posti. Vanta altresì una partecipazione alla fase finale dei mondiali, a Italia 1990, edizione nella quale perse tutte le tre partite disputate, contro Colombia (0-2), Germania Ovest (1-5) e Jugoslavia (1-4).

Le sorti furono migliori nella Coppa d’Asia 1992 (4º posto) e nell’edizione successiva del torneo giocata in casa (2º posto).

Nel 2005 la squadra degli Emirati Arabi Uniti vinse la Coppa Kirin, a pari merito con il Perù.

Attualmente occupa la 77ª posizione del ranking FIFA

Probabili formazioni

Emirati Arabi Uniti: Bilal Saeed, Barghash, Ghanim, Khamis Saeed, Ahmed Ismail, Abdulrahman Abdullah, Al Shamsi, Khamis Zayed, Abdulrahman Ahmed, Ibrahim Kamis e Al Balushi. CT. Alberto Zaccheroni

Venezuela: Fariñez, Hernández, Ángel, Chancellor, Feltscher, Rincón, Moreno, Bello, Savarino, Otero e Ponce. CT. Rafael Dudamel

(di Fioravante De Simone)