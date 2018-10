(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Le frasi offensive pronunciate dopo la straordinaria rimonta del ‘suo’ Manchester United sul Newcastle United di Rafa Benitez possono costare caro a José Mourinho. La FA, infatti, ha deciso si aprire un’inchiesta sull’allenatore portoghese che, il 6 ottobre scorso, dopo essere passato da 0-2 a 3-2 nel match di Premier League, ha pronunciato frasi altamente ingiuriose al termine della partita proprio davanti alla telecamera: “Andatevene a f…., figli di p…”. Parole pesanti e volgari, che non sono sfuggite ai componenti dell’ufficio indagini della FA: la Federazione, con una nota, ha comunicato di avere aperto un’inchiesta sull’allenatore portoghese. Adesso ‘Mou’ ha tempo fino alle ore 18 del 19 ottobre per rispondere alle accuse; in ogni caso, va incontro a una squalifica.