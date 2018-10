(ANSA) – NEW YORK, 16 OTT – Per la prima volta da 25 anni a New York c’e’ stato un intero weekend senza sparatorie. “Da venerdì a domenica non ci sono state sparatorie e omicidi”, ha detto ai giornalisti il capo del dipartimento di polizia, James O’Neill: “È la prima volta da decenni e non solo l’Nypd, ma tutti i newyorkesi possono essere orgogliosi”. L’ultima volta che era accaduto, infatti, e’ stato nel 1993. Nonostante questo, le autorità riconoscono che il trend non e’ stabile: il fine settimana del 6-7 ottobre, per esempio, hanno riferito che è stato “terribile”, con diverse sparatorie a Brooklyn e nel Bronx. E il numero di omicidi è di nuovo in aumento quest’anno, dopo aver toccato nel 2017 i minimi dagli anni Cinquanta, con 292 assassini. Nella prima metà del 2018, invece, ne sono stati registrati 147, con un +8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.