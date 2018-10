(ANSA) – FIRENZE, 16 OTT – “Mi ha fatto piacere che Biraghi abbia segnato l’altra sera un gol decisivo, c’erano perplessità da parte di molti nei suoi confronti quando lui è arrivato a Firenze tra tante perplessità, adesso rappresenta per tutti noi motivo di grande orgoglio: grazie alla sua volontà e al suo carattere e al lavoro di Pioli Cristiano sta raggiungendo traguardi importanti”. Lo ha detto Giancarlo Antognoni a margine dell’evento ‘Estra per lo sport’ che si è tenuto oggi a Prato. “Biraghi è un giocatore che si impegna sempre al massimo – ha continuato il club manager della Fiorentina – Il gol alla Polonia è il coronamento di due anni di lavoro. E non sorprende la dedica a Astori che è sempre nel suo cuore come in quello di tutti noi”. Antognoni si è poi soffermato sulla Nazionale tornata a vincere una gara ufficiale dopo un anno: “Ho visto un’Italia propositiva che ci saprà dare di sicuro tante soddisfazioni agli Europei. Mancini può contare su giovani molto interessanti, fra un anno e mezzo si vedranno risultati”.