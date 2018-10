(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Gli ultimi a tornare a Trigoria dagli impegni con le nazionali saranno Kluivert, Olsen, Nzonzi s Schick, poi la Roma sarà di nuovo al completo e Di Francesco potrà cominciare a pensare alla formazione da schierare sabato all’Olimpico con la Spal. Fuori dal campo proseguono a Boston le riunioni tra Pallotta e il suo management, che affrontano tutti i temi legati alla Roma, tra cui anche quello legato alla costruzione dello stadio di proprietà a Tor di Valle. In attesa delle novità provenienti dall’amministrazione capitolina non è da escludere in futuro un impegno in prima persona proprio di Pallotta (attraverso la Raptor), che sul progetto condiviso con Eurnova ha già speso energie, tempo e denaro. Il businessman americano sta affrontando poi con Monchi il discorso legato alla programmazione sportiva. In ballo c’è la pianificazione del prossimo mercato invernale, ma anche il fronte dei contratti da rinnovare.