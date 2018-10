(ANSA) – TORINO, 16 OTT – Si allarga il gruppo di calciatori a disposizione di Allegri nel giorno della ripresa. Alla Continassa si sono rivisti i quattro azzurri Bonucci, Chiellini, Bernardeschi e Perin, l’azzurrino Kean, oltre a Pjanic, Cancelo e Szczesny: seduta di allenamento in vista del ritorno in campo, in programma sabato nell’Allianz Stadium contro il Genoa. Domani si uniranno al gruppo anche gli altri calciatori europei mentre si dovrà attendere giovedì per riabbracciare i sudamericani Cuadrado, Dybala, Bentancur e Alex Sandro.