(ANSA) – WASHINGTON, 16 OTT – Ancora una volta Donald Trump dimostra “il suo disprezzo per le donne e la sua mancanza di autocontrollo su Twitter”: così la pornostar Stormy Daniels replica al tycoon che su Twitter l’ha definita ‘horseface’, faccia da cavallo. “Questo è il vostro presidente”, aggiunge la donna, mentre il suo legale Michael Avenatti parla di Trump come “un misogino disgustoso e un imbarazzo per gli Stati Uniti”. Avenatti assicura quindi che riusciranno a dimostrare come Trump sia un bugiardo: “Con quante altre donne hai tradito tua moglie mentre era a casa con il figlio?”.