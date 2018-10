MILANO. – In un derby, di solito, è meglio non essere i favoriti. In sfide come Inter – Milan spesso chi parte svantaggiato trova sempre quella grinta in più per portare a casa il risultato. Luciano Spalletti però non pare tipo da cabala, e anzi il tecnico nerazzurro vuole sfruttare l’onda lunga delle prestazioni prima della pausa per ripartire subito al meglio nel big match di domenica sera.

Dopo sei vittorie consecutive tra campionato e Champions, l’Inter infatti non ha alcuna intenzione di fermarsi: nel mirino c’è il settimo successo di fila che non arriva dal 2016/17. Anche perché adesso arriva il bello e il difficile, con subito le gare contro Milan, Barcellona e Lazio.

I nerazzurri ripartono con la convinzione che il peggio possa essere alle spalle, dopo il pessimo avvio di stagione. Le certezze sembrano essere state ritrovate, da Icardi in versione goleador ad Handanovic finalmente decisivo in positivo. Per questo, l’allarme che è arrivato dall’Uruguay sulle condizioni di Vecino è di quelli che può allarmare l’ambiente.

Il centrocampista si è infatti fermato pochi minuti prima dell’amichevole con il Giappone per un problema alla coscia destra. Il giocatore ha subito parlato al telefono con lo staff medico dell’Inter, dando rassicurazioni su un problema che potrebbe essere meno grave del previsto. L’allarme comunque resta, perché anche la crescita della squadra di Spalletti è passata anche dal miglioramento dello stesso Vecino, dopo i problemi di pubalgia della scorsa stagione.

Intanto il tecnico ha potuto rivedere Asamoah, Perisic e Gagliardini, rientrati ad allenarsi con il resto del gruppo ad Appiano. Rientrati anche gli allarmi per Brozovic, D’Ambrosio e Vrsaljko, Spalletti attende soltanto il ritorno degli altri nazionali, con la squadra al completo tra domani e giovedì, giusto in tempo per verificare le condizioni di tutti.

Si va verso la conferma del 4-2-3-1, col trio Politano-Nainggolan-Perisic a supporto di Icardi. Nel caso Vecino non recuperasse, a centrocampo si potrebbe anche rivedere Asamoah. E proprio l’ex Juve ha caricato l’ambiente: “L’Inter è sulla strada giusta, dopo il derby ci sarà la Champions e la stracittadina ci darà una spinta anche per il Barcellona. So che lo stadio sarà pieno, un motivo in più per ottenere un buon risultato”, ha dichiarato il ghanese a InterTv.