(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Assente giustificato in Thailandia, Jorge Lorenzo non vuole mancare l’appuntamento con Motegi, una pista che gli piace molto. Ricambiato, come dimostrano le quattro pole e le tre vittorie all’attivo sul tracciato giapponese. “Sono già passati alcuni giorni da quando ho lasciato Buriram senza poter gareggiare e, anche se ora mi sento meglio dopo essermi allenato e riposato in Thailandia – spiega il pilota spagnolo del Ducati Team – nelle prime prove di venerdì dovrò capire quali saranno le mie sensazioni sulla moto”. “Voglio assolutamente correre in Giappone perché Motegi è uno di quei circuiti in cui penso che potremo fare davvero bene, e quindi spero che i postumi degli infortuni al piede e al polso non mi daranno fastidio” è l’auspicio di Lorenzo.