(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Referendum? Siamo già ai tempi supplementari e non c’è più tempo per il referendum. Fermo restando che do io la parola per i veneti, che vogliono tutti le olimpiadi”. Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, risponde così sulla richiesta di indire un referendum consultivo sulla candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali 2026, presentata al sindaco Gianpietro Ghedina da un gruppo di cittadini. “Siamo carichi e motivati – ha proseguito Zaia all’ingresso del Coni dove è in corso l’incontro tecnico sulla candidatura – siamo orgogliosi di far parte della short list. Noi oggi siamo già operativi, andremo avanti su questo fronte per preparare bene la candidatura e il dossier. Abbiamo già in mente come fare. C’è poco tempo come al solito, ma noi siamo bravi”. “Fondamentale – ha concluso Zaia – sarà riservare ai territori la loro rappresentatività in questa partita. Abbiamo al nostro fianco il Coni e il presidente Malagò, la realtà tecnica più preparata per le Olimpiadi”.