(ANSA) – BRUXELLES, 17 OTT – “L’Italia è ancora in tempo per fare marcia indietro. Lo faccia rapidamente, nell’interesse degli italiani”. Così oggi a Bruxelles il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, rispondendo a chi chiedeva se fosse realistica l’ipotesi di una bocciatura della manovra. “Mi auguro che questo non accada, ma il rischio è forte”, ha avvertito Tajani sottolineando che la manovra “non va nella direzione dell’interesse” dell’Italia.