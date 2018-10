(ANSA) – NAPOLI, 17 OTT – Circa 5 chili di droga, due pistole e centinaia di cartucce sono state sequestrate nel corso di un’operazione condotta dagli agenti del commissariato di Secondigliano, nel Parco Arcobaleno, a Napoli. Gli agenti hanno trovato nei tombini delle acque di scarico situati nell’area garage del complesso edilizio di via Monte San Michele le armi, le munizioni, la droga ma anche quattro passamontagna. Scoperto anche un manufatto artigianale calamitato utilizzato per nascondere la droga facendola aderire alle parti metalliche di veicoli oppure nelle pareti per evitare controlli. La droga ha un valore commerciale di circa 100 mila euro.(ANSA).