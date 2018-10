(ANSA) – REGGIO EMILIA, 17 OTT – Avrebbero aggredito una 14enne all’uscita da scuola, il 22 settembre nel Reggiano, con offese, minacce, afferrandola con i capelli, fino a gettarla a terra colpendola con pugni ai fianchi. La vittima era poi finita in ospedale con una prognosi di cinque cinque giorni. Per l’episodio due ragazzine reggiane di 16 anni sono state denunciate al Tribunale dei minori di Bologna per lesioni personali in concorso. Dalle testimonianze raccolte alla base della violenza, in un paese della provincia, ci sarebbe la gelosia sentimentale per l’interesse nei confronti di uno stesso ragazzino. La 14enne ha poi raccontato ai carabinieri che le due 16enni in passato l’avrebbero già presa di mira con diversi atti di bullismo: in palestra le nascondevano gli abiti, glieli bagnavano in modo che non potesse indossarli o le lanciavano monetine per schernirla invitandola a farsi un nuovo guardaroba. All’epoca sarebbe intervenuto il dirigente scolastico per interrompere le angherie. (ANSA).