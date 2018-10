(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Sono arrivato in Giappone, sentendomi piuttosto ottimista di poter essere forte anche qui. Di solito Motegi è una buona pista per me, mi piace. Spero che sarà asciutto, perché l’anno scorso è stato un incubo, era sempre bagnato”. Valentino Rossi, rinfrancato dal quarto posto in Thailandia, si aspetta di veder confermati a Motegi i progressi della sua Yamaha. “Vedremo cosa succede nelle prossime tre gare, non solo in Giappone. Se davvero avremo migliorato la moto rispetto alla scorsa volta, dovremmo essere competitivi nei prossimi tre GP”.