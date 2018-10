(ANSA) – MILANO, 17 OTT – “Il calcio italiano non è all’anno zero, ma molto più avanti di quanto si immagini”. Lo ha messo in chiaro il dg della Figc, Michele Uva, a pochi giorni dall’elezione per la guida della Federcalcio, in cui Gabriele Gravina si presenta come unico candidato. “Il calcio italiano non deve ripartire, è già ripartito – ha spiegato Uva – ed è anche un benchmark per altre federazioni, come quella tedesca, che è venuta a studiare il nostro modello organizzativo, o quella inglese, che ci ha chiesto come organizziamo le seconde squadre”.